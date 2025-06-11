Украинский журналист заявил об угрожающей ситуации в Сумской области

«(Свою роль играет — прим. URA.RU) логистика, которая у нас абсолютно ничем не защищена в этом районе. Все это до сих пор не решается и, к сожалению, эта ситуация угрожающая», — отметил он, передает «Страна.ua». По словам Бутусова, успех российской армии в регионе связан с эффективной организацией управления, широким применением беспилотников, а также с уязвимостью логистических маршрутов ВСУ.