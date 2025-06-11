Украинский журналист заявил об угрожающей ситуации в Сумской области

Отсутствие надежной защиты путей снабжения осложняет положение ВСУ.
Ситуация в Сумской области стала критической для ВСУ из-за стремительного продвижения российских войск. Об этом сообщил украинский журналист и бывший советник Минобороны Украины Юрий Бутусов.
«(Свою роль играет — прим. URA.RU) логистика, которая у нас абсолютно ничем не защищена в этом районе. Все это до сих пор не решается и, к сожалению, эта ситуация угрожающая», — отметил он, передает «Страна.ua». По словам Бутусова, успех российской армии в регионе связан с эффективной организацией управления, широким применением беспилотников, а также с уязвимостью логистических маршрутов ВСУ.
Бутусов пояснил, что отсутствие надежной защиты путей снабжения существенно осложняет положение украинских подразделений в Сумской области. Кроме того, использование российской стороной большого количества дронов затрудняет попытки ВСУ стабилизировать фронт и сдерживать наступление.
Российские вооруженные силы пересекли административную границу между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью Украины, продолжая наступательные действия на западной территории, сообщало Минобороны РФ. Согласно официальным данным ведомства, боевые столкновения происходят в районах населенных пунктов Орехово и Комар. Кроме того, наступательные операции осуществляются также в направлениях Сумской и Харьковской областей, напоминает «Национальная служба новостей».