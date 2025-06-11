Волонтеры вынесли с небольшого участка 250 трупов солдат ВСУ, но их еще огромное количество.
В районе села Клещеевка под Артемовском Донецкой народной республики Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери. Только с небольшой территории волонтеры вынесли более 250 тел. Об этом сообщил украинский волонтер Алексей Юков.
«Трупы были везде — на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах. Я столько тел еще не видел», — рассказал Юков в эфире телеканала «Рада». По его словам, в районе села остается еще огромное количество невывезенных трупов украинских военнослужащих. Российскими войсками оно было освобождено в 2024 году.
Ранее сообщалось о похожей ситуации в приграничных районах Курской области, где после боев с российскими десантниками также оставались тысячи тел украинских военных. Тогда командование отмечало, что тела и раненых украинских бойцов не забирали с поля боя после неудачных попыток прорыва обороны, несмотря на объявленное перемирие в честь 80-летия Победы.