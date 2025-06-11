ВСУ понесли огромные потери во время боев за Клещеевку в ДНР

«Трупы были везде — на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах. Я столько тел еще не видел», — рассказал Юков в эфире телеканала «Рада». По его словам, в районе села остается еще огромное количество невывезенных трупов украинских военнослужащих. Российскими войсками оно было освобождено в 2024 году.