Серия мощных взрывов прогремела в небе над Курском

В некоторых домах задрожали окна.
В небе над Курском в ночь на 11 июня прогремели взрывы, которые услышали жители города. По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за появления украинских беспилотников. Об этом сообщили очевидцы.
«Громкие хлопки были слышны примерно двадцать минут назад, в некоторых домах задрожали окна», — рассказали очевидцы журналистам SHOT. По их словам, тревожные звуки доносились с разных районов города.
Официальные органы пока не комментировали инцидент. Информации о разрушениях на земле или пострадавших нет.
В Белгородской области, в поселке Пролетарский, украинский беспилотный летательный аппарат типа «камикадзе» совершил атаку на кафе «Вкусная планета». Инцидент произошел днем, когда внутри заведения находились люди, напоминает «Царьград». По данным Минобороны утром 10 июня дежурные подразделения противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинский беспилотник самолетного типа в воздушном пространстве Ленинградской области, передает «Национальная служба новостей».