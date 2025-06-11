В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о ВСУ

7 июня помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский проинформировал, что в зону обмена доставлена первая группа тел украинских военнослужащих. Однако, по его словам, украинская сторона отложила процедуру приема останков на неопределенное время. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал руководство Украины как негодяев в связи с их отказом забирать тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины., напоминает RT.