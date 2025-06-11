В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о ВСУ

В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их союзников.
Бойцы спецназа «Ахмат» опубликовали анекдот, высмеивающий ситуацию с невостребованными телами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их союзников. Сообщение связано с недавней новостью о передаче Россией останков шести тысяч опознанных украинских военных, от которых отказалась украинская сторона.
В изображении, размещенном в telegram-канале батальона «Питерского», рассказывается: «Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады “Азов” (запрещенная в России террористическая организация), американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора», — говорится в подписи к картинке. Авторы публикации отмечают: «Реалии нынешних времен».
7 июня помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский проинформировал, что в зону обмена доставлена первая группа тел украинских военнослужащих. Однако, по его словам, украинская сторона отложила процедуру приема останков на неопределенное время. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал руководство Украины как негодяев в связи с их отказом забирать тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины., напоминает RT.