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Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Житель Москвы, который, как считает следствие, планировал совершить теракт в местах массового скопления людей по заданию спецслужб Украины, полностью признал свою вину по уголовному делу, следует из материалов, оглашенных в суде в ходе рассмотрения жалобы на избранную меру пресечения фигуранту.

Источник: © РИА Новости

«Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью… при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался», — следует из документов.

В мае в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб.

СК уточнял, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы.

Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.

В СК добавили, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.

После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.

В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.