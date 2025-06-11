Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину

«Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью… при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался», — следует из документов.
В мае в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб.
СК уточнял, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы.
Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.
В СК добавили, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.
После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.
В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.