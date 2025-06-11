Уголовное дело возбудили после голодной смерти пятилетней девочки на Камчатке

Уголовное дело было возбуждено в связи с голодной смертью пятилетней девочки на Камчатке.
Выяснилось, что сотрудник отдела опеки не проводила проверки в семье, хотя это входило в её обязанности — следить за условиями жизни и интересоваться судьбой детей под опекой. Чтобы скрыть это нарушение, женщина составляла акты с ложной информацией.
По информации региональной прокуратуры, эти фиктивные проверки стали одной из причин трагической смерти девочки от истощения.
Ранее На принудительное лечение отправили великолучанку, которая убила своих малолетних детей.