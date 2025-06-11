Уголовное дело возбудили после голодной смерти пятилетней девочки на Камчатке

Выяснилось, что сотрудник отдела опеки не проводила проверки в семье, хотя это входило в её обязанности — следить за условиями жизни и интересоваться судьбой детей под опекой. Чтобы скрыть это нарушение, женщина составляла акты с ложной информацией.