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Уголовное дело возбудили после голодной смерти пятилетней девочки на Камчатке

Уголовное дело было возбуждено в связи с голодной смертью пятилетней девочки на Камчатке.

Уголовное дело было возбуждено в связи с голодной смертью пятилетней девочки на Камчатке.

Выяснилось, что сотрудник отдела опеки не проводила проверки в семье, хотя это входило в её обязанности — следить за условиями жизни и интересоваться судьбой детей под опекой. Чтобы скрыть это нарушение, женщина составляла акты с ложной информацией.

По информации региональной прокуратуры, эти фиктивные проверки стали одной из причин трагической смерти девочки от истощения.

Ранее На принудительное лечение отправили великолучанку, которая убила своих малолетних детей.