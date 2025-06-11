В двух городах РФ приостановили работу аэропортов

Восьми регионам России ранее было объявлено о потенциальной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Среди территорий, где действует соответствующее предупреждение, находятся Тамбовская область и Республика Татарстан. Накануне в московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничительные меры. В частности, во Внуково ограничения действовали с 6:28 до 7:27 утра, напоминает «Царьград».