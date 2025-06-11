В двух городах РФ приостановили работу аэропортов

Введены временное ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG)», — говорится в сообщении. Такие меры предприняты в целях безопасности из-за угрозы атак украинских дронов.
Восьми регионам России ранее было объявлено о потенциальной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Среди территорий, где действует соответствующее предупреждение, находятся Тамбовская область и Республика Татарстан. Накануне в московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничительные меры. В частности, во Внуково ограничения действовали с 6:28 до 7:27 утра, напоминает «Царьград».