Немецкие социал-демократы потребовали переговоры с Россией

Документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» призывает к немедленному возобновлению диалога с Москвой после прекращения огня в Украине. Авторы манифеста, среди которых бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених и экс-министр финансов Ханс Айхель, настаивают на необходимости «постепенной нормализации отношений» с Россией и выступают против планов размещения американских ракет средней дальности в Германии.