Германские социал-демократы выступили против военной эскалации.
Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой возобновления диалога с Россией и отмены планов размещения американских ракет на территории ФРГ. Это следует из манифеста, подписанного политиками.
«В Германии нарастает внутриполитическая дискуссия о подходах к отношениям с Россией. Группа видных политиков Социал-демократической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, подписала манифест с требованием изменить текущий внешнеполитический курс», — пишет журнал Stern со ссылкой на манифест.
Документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» призывает к немедленному возобновлению диалога с Москвой после прекращения огня в Украине. Авторы манифеста, среди которых бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених и экс-министр финансов Ханс Айхель, настаивают на необходимости «постепенной нормализации отношений» с Россией и выступают против планов размещения американских ракет средней дальности в Германии.
Особую критику вызвали планы увеличения оборонных расходов до 3,5−5% ВВП, которые, по мнению авторов документа, ведут к дестабилизации в Европе. «Алармистская военная риторика не обеспечит безопасности для Германии и Европы, а лишь приведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между между НАТО и Россией», — говорится в манифесте.
Позиция авторов документа противоречит официальной линии правительства канцлера Фридриха Мерца. На прошлой неделе он подтвердил приверженность стратегии военного сдерживания.
Ранее Мерц заявил о снятии ограничений на использование немецкого оружия Украиной для ударов по территории России, что вызвало резкую реакцию Москвы. писал ранее MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия будет рассматривать любые удары немецкими ракетами как прямое участие Берлина в конфликте.