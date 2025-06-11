ПВО уничтожила более пяти дронов в Воронежской области

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.