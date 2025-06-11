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ПВО уничтожила более пяти дронов в Воронежской области

Дежурные подразделения ПВО уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Силы ПВО уничтожили более пяти украинских БПЛА.

Дежурные подразделения ПВО уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

В аэропортах Калуги и Саратова установлены временные ограничения на работу. Как сообщили в Росавиации, такие меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. Накануне в аэропорту Нижнекамска в Татарстане была зафиксирована угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, передает RT.