Глава Нацгвардии США предупредила мир о риске ядерного уничтожения

Габбард напомнила об ужасе ядерной катастрофы.
Человечество оказалось на пороге уничтожения. При этому миру нужно стремиться жить, избавившись от страха ядерного холокоста. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
«Один ядерный боезаряд сегодня может убить миллионы людей всего за несколько минут. Сейчас, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами», — заявила она в соцсети X, опубликовав видеоролик по итогам поездки в Хиросиму, которая подверглась атомной бомбардировке в 1945 году.
Как сообщало URA.RU ранее, ученые Университета штата Пенсильвания предупредили, что ядерная война между Россией и США приведет к глобальной катастрофе, включая «ядерную зиму» и разрушение сельского хозяйства. В случае обмена ударами в атмосферу попадет порядка 150 миллионов тонн сажи, что приведет к длительному затемнению атмосферы и снижению температуры на поверхности планеты в среднем на 15 градусов.