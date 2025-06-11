Глава Нацгвардии США предупредила мир о риске ядерного уничтожения

«Один ядерный боезаряд сегодня может убить миллионы людей всего за несколько минут. Сейчас, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами», — заявила она в соцсети X, опубликовав видеоролик по итогам поездки в Хиросиму, которая подверглась атомной бомбардировке в 1945 году.