На Камчатке возбудили уголовное дело из-за голодной смерти пятилетней девочки

В результате против сотрудника отдела опеки возбудили уголовное дело за служебный подлог, который привёл к нарушению прав граждан по части 2 статьи 292 УК РФ. Также в отношении опекуна девочки уже начато уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего с особой жестокостью.