В Тамбовской области прогремели взрывы

В небе над Курском произошла серия сильных взрывов. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные подразделения противовоздушной обороны 11 июня ликвидировали более пяти беспилотных летательных аппаратов на территории одного из районов региона. В целях обеспечения безопасности гражданской авиации в аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, о чем проинформировал официальный представитель Росавиации.