В Тамбовской области прогремели взрывы

По словам очевидцев, взрывы они слышали около 10−15 минут назад.
Около десяти взрывов прогремело в небе над городом Котовск Тамбовской области утром 11 июня. Об этом сообщили местные жители.
По словам очевидцев, в небе над городом работала система противовоздушной обороны. «Слышали около десяти взрывов подряд, предположительно, это ПВО уничтожало беспилотники, которые пытались атаковать город», — рассказал один из жителей Котовска SHOT.
Местные жители отмечают, что после серии взрывов над городом не видно следов падения объектов или пожаров. Официальные органы пока не комментировали ситуацию, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
В небе над Курском произошла серия сильных взрывов. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные подразделения противовоздушной обороны 11 июня ликвидировали более пяти беспилотных летательных аппаратов на территории одного из районов региона. В целях обеспечения безопасности гражданской авиации в аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, о чем проинформировал официальный представитель Росавиации.