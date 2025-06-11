В Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА

В одном из районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены более пяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале, уточнив, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
По словам главы региона, дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали летательные аппараты, предотвратив возможные последствия атаки.
Гусев подчеркнул, что в регионе сохраняется режим повышенной готовности в связи с продолжающейся угрозой атак с воздуха. Властями и силовыми структурами принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Ранее в Ленинградской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Пулково был закрыт на некоторое время.