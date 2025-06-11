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Shot: Около 10 взрывов прогремело в Котовске Тамбовской области

Жители города Котовск в Тамбовской области сообщили о примерно 10 взрывах, прозвучавших в небе над городом. Об этом стало известно в среду, 11 июня.

Жители города Котовск в Тамбовской области сообщили о примерно 10 взрывах, прозвучавших в небе над городом. Об этом стало известно в среду, 11 июня.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников (БПЛА), пытавшихся атаковать город. Очевидцы сообщили, что взрывы были слышны около 03:30, передает Telegram-канал Shot.

В ночь на 10 июня над регионами России были уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата.

Минобороны также сообщило, что в ответ на теракты со стороны киевского режима в ночь на пятницу был нанесен массированный удар по объектам украинского ВПК. Под удар попали конструкторские бюро, а также предприятия, занимающиеся производством и ремонтом вооружения и военной техники.