В Германии предупредили украинок о скорой мобилизации женщин в ВСУ.
Власти Украины рассматривают возможность расширения мобилизации за счет женщин из-за значительных потерь личного состава и роста дезертирства в рядах вооруженных сил. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники в Киеве.
«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — говорится в материале Berliner Zeitung. По мнению авторов публикации, если боевые действия продолжат развиваться не в пользу Киева, вопрос о призыве женщин может перейти из теоретических обсуждений в практическую плоскость.
Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что к возможной мобилизации должны быть готовы все взрослые граждане Украины, включая женщин и лиц, достигших 18-летнего возраста. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные государства не готовы усилить санкционное давление на Россию, настаивая предварительно на проведении Украиной мобилизации граждан, достигших 18-летнего возраста, передает «Царьград».