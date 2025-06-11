«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — говорится в материале Berliner Zeitung. По мнению авторов публикации, если боевые действия продолжат развиваться не в пользу Киева, вопрос о призыве женщин может перейти из теоретических обсуждений в практическую плоскость.