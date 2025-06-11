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Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений

Подполковник Константин Фролов, кавалер четырех орденов Мужества, признал вину в особо крупном мошенничестве, связанном с незаконным оформлением выплат за ранения и контузии для военнослужащих. Такие данные следуют из материалов уголовного дела.

Офицер подробно рассказал следователям о схеме получения незаконных выплат.

Подполковник Константин Фролов, кавалер четырех орденов Мужества, признал вину в особо крупном мошенничестве, связанном с незаконным оформлением выплат за ранения и контузии для военнослужащих. Такие данные следуют из материалов уголовного дела.

Как отмечает издание, офицер подробно рассказал следователям о схеме получения незаконных выплат. По его словам, военнослужащие оформляли фиктивные документы о ранениях и контузиях, чтобы получить компенсацию в размере трех миллионов рублей за каждый случай. «Фролов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы дела. По условиям этой сделки, при выполнении всех ее пунктов подполковнику гарантирован минимальный срок наказания.

Константин Фролов имеет четыре ордена Мужества и две медали «За отвагу». Ранее он был отмечен за спасение группы российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, среди которых были раненые.