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Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотников ночью 11 июня. По данным на 3:30 утра в одном из районов российские средства противовоздушной обороны уничтожили более пяти украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, в результате налёта беспилотников никто не пострадал. Разрушения на земле также не зарегистрировали. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Отметим, что этой же ночью атаке беспилотников подверглась и Курская область. Местные жители сообщали о серии взрывов в небе над Курском около двух часов ночи.