Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО в Воронежской области

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.
Предварительно, в результате налёта беспилотников никто не пострадал. Разрушения на земле также не зарегистрировали. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Отметим, что этой же ночью атаке беспилотников подверглась и Курская область. Местные жители сообщали о серии взрывов в небе над Курском около двух часов ночи.