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Mash: дроны попытались атаковать Тамбовский пороховой завод

В небе над городом Котовск Тамбовской области, по словам очевидцев, были слышны 10−15 взрывов. Сообщается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожая беспилотники, пытавшиеся атаковать Тамбовский пороховой завод.

В Тамбовской области слышали взрывы.

В небе над городом Котовск Тамбовской области, по словам очевидцев, были слышны 10−15 взрывов. Сообщается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожая беспилотники, пытавшиеся атаковать Тамбовский пороховой завод.

«Жители города Котовск слышали не менее 15 звуков взрывов в небе», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь слова на местных жителей. По предварительным данным, атака велась украинскими БПЛА. Целью атаки предположительно стал Тамбовский пороховой завод.

По данным telegram-канала Shot, очевидцы насчитали от 10 и более хлопков в небе. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается. Официальных комментариев от властей региона и представителей завода пока не поступало.