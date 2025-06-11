Во Владивостоке задержали мужчину, который ударил прохожего ногой в спину

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, который проявил агрессивное поведение в районе Днепровского переулка.
Об этом написал Telegram-канал «Полиция Приморья». По информации правоохранителей, сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть отдела полиции Первореченского района от местного жителя, который заявил, что неизвестный ударил его ногой в спину.
В ходе проверки сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался сорокасемилетний житель Владивостока, ранее состоявший на психоневрологическом учёте.
Мужчину передали медицинской бригаде для прохождения необходимого лечения.