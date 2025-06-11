В ФРГ экс-кандидата в мэры Москвы Донцову обвинили в убийстве своей невестки — бывшей казахстанской судьи

По его словам, в убийстве обвиняется свекровь жертвы Наталья Донцова. Её объявили в международный розыск.
«Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, которая является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве», — заявил Смадияров журналистам.
Также он отметил, что материалы дела были переданы родственникам и адвокату погибшей через Посольство Казахстана в Германии. Подробности расследования не раскрываются для защиты интересов следствия.
Бывшую судью Сайлыбаеву нашли мёртвой в июне прошлого года на окраине города Бенсхайм на юго-западе Германии, где она проживала с мужем, дочерью и свекровью. На теле, завёрнутом в пластиковый мешок, были признаки насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и и лице. 40-летняя женщина, получившая образование в британском Шеффилде, ранее работала судьёй в Сарыаркинском районе Астаны.
В то же время стало известно, что пропала 49-летняя свекровь Сайлыбаевой Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детского сада и привела её домой, после чего её никто не видел. Донцова — уроженка города Талдыкорган на юго-востоке Казахстана, дочь экс-директора банка «Центркредит». В 2018 году, занимая пост генерального директора «Московской Академии профессионального роста», она подавала заявку для выдвижения в мэры Москвы, но в итоге ей отказали в регистрации, так как она не предоставила необходимые документы.
Ранее Life.ru рассказывал о деле экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. Затем он пытался скрыть факт содеянного. После случившегося в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.