В ФРГ экс-кандидата в мэры Москвы Донцову обвинили в убийстве своей невестки — бывшей казахстанской судьи

В то же время стало известно, что пропала 49-летняя свекровь Сайлыбаевой Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детского сада и привела её домой, после чего её никто не видел. Донцова — уроженка города Талдыкорган на юго-востоке Казахстана, дочь экс-директора банка «Центркредит». В 2018 году, занимая пост генерального директора «Московской Академии профессионального роста», она подавала заявку для выдвижения в мэры Москвы, но в итоге ей отказали в регистрации, так как она не предоставила необходимые документы.