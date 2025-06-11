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Полиция ЕАО проводит проверку после обнаружения мешков с трупами собак

Полиция проводит проверку информации о находке мешков с трупами собак в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает региональное УМВД.

Полиция проводит проверку информации о находке мешков с трупами собак в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает региональное УМВД. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, ссылаясь на свидетелей, в районе были обнаружены мешки с разлагающимися телами собак. Семейная пара, направлявшаяся в село Партизанское, заметила неприятный запах и увидела, как тела животных вываливались из мешков.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку… будет тщательно изучена ситуация, изложенная в публикации, и установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в официальном сообщении.

Обращений по данному инциденту в УМВД России по ЕАО не поступало. Как уточняют сотрудники правоохранительных органов, информация зарегистрирована в установленном порядке.

Ранее новый очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае.