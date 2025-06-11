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В Омске будут судить водителя, который пьяным насмерть сбил человека

Автомобиль, на котором было совершено преступление, омич угнал.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начинается суд над 37-летним омичом, который насмерть сбил человека. Фигуранта уголовного дела обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: «угон» и «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места ДТП».

Все случилось в марте 2024 года. Обвиняемый, будучи сильно пьян, угнал у своего знакомого автомобиль Honda Stepwgn. В микрорайоне Кутая горка, двигаясь по улице Российская, при обгоне попутной машины, он вылетел на обочину, где сбил 66-летнего пешехода.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а виновник ДТП сбежал. Максимальная санкция статьи, предусматривающей ответственность за смерть человека, сбитого пьяным водителем, предусматривает до 12 лет лишения свободы.