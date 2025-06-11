В Омске будут судить водителя, который пьяным насмерть сбил человека

В Омске начинается суд над 37-летним омичом, который насмерть сбил человека. Фигуранта уголовного дела обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: «угон» и «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места ДТП».