Власти ввели комендантский час для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе

Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против депортации мигрантов, которые продолжаются до сих пор. Тысячи людей громят улицы и нападают на полицию. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления протестов. Силовики задержали около 80 человек. Позже волнения вспыхнули в Техаса, где полиция применила перцовый газ и шумовые гранаты. Политологи считают, что беспорядки были вызваны не без участия партии демократов.