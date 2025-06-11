Очередной рабочий пострадал на стройке в Приморье

Кроме того, два уголовных дела по этой же статье были возбуждены в декабре 2024 года. Одно — в связи с наездом экскаватора на 13-летнюю девочку в зоне производства работ по реконструкции площади вокруг фонтана на Спортивной набережной (зона производства работ была открыта для пешеходов). Второе — в связи с неосторожностью рабочих, уронивших на 16-летнюю девушку 12 рулонов утеплителя в процессе его подъёма на крышу с помощью крана.