Очередной рабочий пострадал на стройке в Приморье

24-летний парень получил травмы тела и головы. Несчастный случай произошёл в начале июня 2025 года, обстоятельства производственного ЧП устанавливает Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
Следователи уже осмотрели место несчастного случая и забрали документацию, имеющую отношение к расследованию. Устанавливаются лица, непосредственно отвечающие за безопасность на объекте и допустившие тяжкие последствия нарушения производственной безопасности.
Напоминаем, что это далеко не первый случай нарушения правил безопасности при строительстве и ремонте объектов в Приморье в текущем году. Например, 29 марта на Артёмовской ТЭЦ-2 маляр погиб, сорвавшись с большой высоты. А 2 июня загорелись вагончики со стройматериалами на площадке строящегося ЖК «Меридианы» на улице Слуцкого во Владивостоке, серьёзные ожоги получил 19-летний рабочий.
Ещё одно уголовное дело по 216-й статье было возбуждено в Артёме в связи с инцидентом при ремонте здания общеобразовательной школы № 17 — 2 июня 2025 года из-за допущенных ошибок обрушилась пристройка к зданию, в которой находился спортзал. Человеческих жертв нет, но материальный ущерб огромен, что тоже считается тяжкими последствиями.
Кроме того, два уголовных дела по этой же статье были возбуждены в декабре 2024 года. Одно — в связи с наездом экскаватора на 13-летнюю девочку в зоне производства работ по реконструкции площади вокруг фонтана на Спортивной набережной (зона производства работ была открыта для пешеходов). Второе — в связи с неосторожностью рабочих, уронивших на 16-летнюю девушку 12 рулонов утеплителя в процессе его подъёма на крышу с помощью крана.
Череда подобных ЧП наводит на мысль о том, что за квалификацией рабочих и добросовестностью подрядчиков, вероятно, нужно усиливать контроль.