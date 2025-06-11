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Пять миллионов за гибель шахтёра заплатит «Дальполиметалл»

Обрушение на руднике участка «Южный» рудника «2-й Советский», которое произошло в Дальнегорске 17 декабря 2024 года, обойдётся горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл» почти в 5,4 миллиона рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Из них 5 миллионов — это компенсация морального вреда семье шахтёра, погибшего при обрушении. Прокуратура Приморского края сейчас добивается этих выплат, суд удовлетворил исковые требования в полном объёме.

Также предприятию назначены штрафы на сумму около 390 тысяч рублей. После обрушения на объектах «Дальполиметалла» провели масштабные проверки, выявив нарушения нормативных требований охраны труда (ч. 1, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ) и требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), штрафы назначены по этим статьям.

По факту обрушения, которое повлекло гибель горняка, также расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Напоминаем, что градообразующее предприятие «Дальполиметалл» признано должником на 41,5 миллиона рублей, на активы предприятия был наложен арест. В мае 2023-го долг перед кредиторами составлял 11 миллиардов рублей, зарплату работникам выплатили только при вмешательстве прокуратуры и профсоюза, а в мае 2025-го года задержки зарплаты возобновились.