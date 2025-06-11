Пять миллионов за гибель шахтёра заплатит «Дальполиметалл»

Напоминаем, что градообразующее предприятие «Дальполиметалл» признано должником на 41,5 миллиона рублей, на активы предприятия был наложен арест. В мае 2023-го долг перед кредиторами составлял 11 миллиардов рублей, зарплату работникам выплатили только при вмешательстве прокуратуры и профсоюза, а в мае 2025-го года задержки зарплаты возобновились.