Женщина 15 раз за три года вышла замуж и угодила в тюрьму

В Индии пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на брачных аферах, участники которой организовали 15 фиктивных бракосочетаний за последние три года.
Разоблачение мошенников произошло в городе Праяградж, расположенном в штате Уттар-Прадеш. За решетку отправилась женщина, которая за три года успела 15 раз побывать в роли жены и числилась невестой еще у шести потенциальных женихов. Кроме нее, поплатились за свои действия лже-священнослужители индуистской и исламской конфессий. В состав преступной группы также входили лица, представлявшиеся родственниками невесты.
Операция по поимке банды началась после того, как в Уттар-Прадеше и близлежащих штатах участились случаи брачного мошенничества. Аферисты выискивали молодых людей, испытывавших трудности в поиске спутницы жизни, завоевывали их доверие и устраивали липовые свадебные церемонии. Вскоре после этого «невеста» похищала все ценности из дома и исчезала в неизвестном направлении.
Задержание банды стало возможным после очередной аферы, совершенной в Праяградже. Полиция получила информацию о готовящемся преступлении от осведомителей. Первоначально правоохранительные органы арестовали женщину, выдававшую себя за невесту, а затем задержали и остальных членов преступной группы. Об этом пишет News9Live.
В ходе расследования выяснилось, что идейным вдохновителем преступлений был некий Шрирам Гурджара из штата Раджастхан. Именно он занимался поиском жертв и разработкой преступных планов.
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