Женщина 15 раз за три года вышла замуж и угодила в тюрьму

Разоблачение мошенников произошло в городе Праяградж, расположенном в штате Уттар-Прадеш. За решетку отправилась женщина, которая за три года успела 15 раз побывать в роли жены и числилась невестой еще у шести потенциальных женихов. Кроме нее, поплатились за свои действия лже-священнослужители индуистской и исламской конфессий. В состав преступной группы также входили лица, представлявшиеся родственниками невесты.