Пожилую даму с сумкой в цветочек ищут 4 день во Владивостоке

86-летняя Лидия Ивановна Осадчая вышла из дома на 50 лет ВЛКСМ, 26, во Владивостоке 7 июня и пропала. Ее ищут родственники, волонтеры и полицейские, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно ориентировке, у Лидии Ивановны рыжие волосы, оформленные в короткую стрижку. У нее серые глаза, женщина выглядит на свой возраст: в пределах 80−90 лет. В день исчезновения надела темно-синие куртку и штаны, розовые кроссовки и светлую шапку. С собой женщина взяла синюю сумку в цветочек.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам:
8 924 334 34 86, 8 924 009 92 21 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Ранее «КП» писала, что в Дальнегорске без вести пропал 59-летний Игорь Шкарупин. 11 мая 2025 года он перестал выходить на связь с родственниками.