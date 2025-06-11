Пожилую даму с сумкой в цветочек ищут 4 день во Владивостоке

Согласно ориентировке, у Лидии Ивановны рыжие волосы, оформленные в короткую стрижку. У нее серые глаза, женщина выглядит на свой возраст: в пределах 80−90 лет. В день исчезновения надела темно-синие куртку и штаны, розовые кроссовки и светлую шапку. С собой женщина взяла синюю сумку в цветочек.