В Хабаровском крае в огне погиб мужчина

В Хабаровском крае накануне произошёл пожар с трагическим исходом, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
В посёлке Хор района имени Лазо днём загорелся одноэтажный частный дом по улице Мостовой. К моменту прибытия огнеборцев здание было полностью охвачено пламенем. На полную ликвидацию возгорания потребовалось чуть больше двух часов. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Во время тушения в доме был найден погибший — 50-летний мужчина. Причины пожара пока не установлены, ими займутся дознаватели МЧС России.
Всего за сутки в крае произошло четыре пожара в жилом секторе. Несмотря на отсутствие крупных ЧС, противопожарный режим сохраняется: он действует в 17 муниципалитетах. В Комсомольском районе сохраняется повышенный третий класс пожарной опасности.
Помимо пожаров, за сутки подразделения МЧС пять раз выезжали на ДТП и трижды — на другие неотложные вызовы. На туристических маршрутах зарегистрированы две группы из 11 человек, среди них детей нет, сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.