В Хабаровском крае в огне погиб мужчина

Помимо пожаров, за сутки подразделения МЧС пять раз выезжали на ДТП и трижды — на другие неотложные вызовы. На туристических маршрутах зарегистрированы две группы из 11 человек, среди них детей нет, сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.