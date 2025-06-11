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Минобороны требует взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

Причины финансовых претензий ведомства не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Российской Федерации подало иск к авиастроительной компании АО «Туполев» с требованием о взыскании почти 930 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Согласно заявлению суда, сумма иска составляет 929 464 058 рублей. Причины финансовых претензий ведомства в материалах дела пока не раскрываются.

Компания «Туполев» специализируется на проектировании, производстве и испытаниях авиационной техники, а также занимается внедрением передовых технологий и техническим сопровождением самолетов в процессе эксплуатации.

Ранее Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с иском на сумму 2,69 млрд рублей.