Ситуация с пожароопасностью в Забайкальском крае в ближайшее время не улучшится

Вильфанд также добавил, что в ближайшие дни площадь пожароопасных территорий увеличится в Якутии и Хабаровском крае, где также прогнозируется пятый класс пожарной опасности. «На Урале, где наблюдается жаркая погода, имеются очаги пожароопасности на юге, а также большие очаги пятого класса в южной части Западной Сибири», — сообщил он.