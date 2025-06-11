Ситуация с пожароопасностью в Забайкальском крае в ближайшее время не улучшится

Пожароопасная ситуация в Забайкальском крае и Бурятии остается крайне напряженной, в этих регионах сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Ожидается, что в ближайшие дни обстановка не улучшится, как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Забайкальском крае улучшения по пожарной опасности не предвидится. Напротив, температура на этой неделе будет на 1−2 градуса выше нормы, что приведет к сохранению пятого класса пожароопасности. Аналогичная ситуация ожидается и в Бурятии», — отметил он.
Вильфанд также добавил, что в ближайшие дни площадь пожароопасных территорий увеличится в Якутии и Хабаровском крае, где также прогнозируется пятый класс пожарной опасности. «На Урале, где наблюдается жаркая погода, имеются очаги пожароопасности на юге, а также большие очаги пятого класса в южной части Западной Сибири», — сообщил он.
Снижение уровня пожароопасности отмечается в центре европейской части России благодаря понижению температуры. «На самом юге Приволжского федерального округа в конце недели все еще останутся небольшие очаги чрезвычайного класса пожарной опасности», — добавил Вильфанд.
Ранее в телеграм-канале ФБУ «Авиалесоохрана» сообщалось, что в Забайкалье продолжается борьба с 20 пожарами, охватившими площадь в 355,8 тыс. гектаров. Для тушения привлечены более 1 тыс. человек и около 200 единиц наземной техники.