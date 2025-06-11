Водитель кроссовера не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Усолье

Смертельное ДТП произошло на 1815-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе накануне, 10 июня. Предварительно, 63-летний водитель Subaru Forester, двигавшийся из Иркутска по обходу Усолья-Сибирского, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего иномарка опрокинулась, пишет ИА IrkutskMedia.