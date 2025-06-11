Водитель кроссовера не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Усолье

Смертельное ДТП произошло на 1815-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе накануне, 10 июня. Предварительно, 63-летний водитель Subaru Forester, двигавшийся из Иркутска по обходу Усолья-Сибирского, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего иномарка опрокинулась, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области, в момент аварии мужчина находился один в автомобиле. Водитель скончался в медучреждении после полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают свидетелей и очевидцев аварии, а также, возможно, имеющиеся записи с видеорегистраторов, запечатлевших момент ДТП. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (39543) 6−77−19, 6−78−08, 6−28−55.
Ранее агентство сообщало, что в Усть-Кутском районе произошло серьезное ДТП на 575-м км федеральной трассы «Вилюй». Известно, что на участке дороги разбился 43-летний водитель Toyota Mark X. Кроме того, в результате аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки.