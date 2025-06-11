Кавалер четырех орденов Мужества признался в мошенничестве с выплатами за ранения

Подполковник Константин Фролов, кавалер четырех орденов Мужества, признал свою вину в особо крупном мошенничестве, связанном с оформлением военнослужащим фиктивных ранений и контузий, за которые выплачивалось по три миллиона рублей.
Фролов, известный под позывным Палач, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и раскрыл подробности схемы. В рамках сделки ему гарантирован минимальный срок заключения.
Сообщается, что Фролов и экс-командир 83-й десантной бригады, полковник Артем Городилов, обвиняются в махинациях с оформлением фиктивных ранений в зоне специальной военной операции (СВО). Защита Фролова оспаривает решение суда о продлении его ареста, ссылаясь на его репутацию, сотрудничество со следствием и невозможность выезда за границу. Однако суд отклонил апелляцию, сочтя, что «иные меры пресечения не смогут обеспечить надлежащего поведения», передает «Ъ».
Кроме того, бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова хотят посадить в тюрьму на 19 лет за мошенничество и вымогательство взятки. Он связан с громким делом компании «Воентелеком» о хищении 1,6 миллиарда рублей из госбюджета. Вместе с Арслановым судят еще нескольких высокопоставленных чиновников из ВС РФ. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».