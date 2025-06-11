Кавалер четырех орденов Мужества признался в мошенничестве с выплатами за ранения

Кроме того, бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова хотят посадить в тюрьму на 19 лет за мошенничество и вымогательство взятки. Он связан с громким делом компании «Воентелеком» о хищении 1,6 миллиарда рублей из госбюджета. Вместе с Арслановым судят еще нескольких высокопоставленных чиновников из ВС РФ. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».