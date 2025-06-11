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В Железногорске полицейским пришлось стрелять по колесам угнанного автомобиля

В Красноярском крае полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.

Источник: ГУ МВД

В Железногорске дорожным полицейским пришлось стрелять по колесам угнанного автомобиля Chevrolet Lanos. Как рассказали в МВД Красноярского края, легковушка двигалась по улицам города на большой скорости — это и привлекло внимание сотрудников.

Госавтоинспекторы потребовали нарушителя остановиться, однако тот лишь резко увеличил скорость. Пытаясь скрыться, водитель совершал опасные маневры на дороге, создавая угрозу для других горожан. В итоге полицейские открыли огонь по колесам машины.

Оказалось, что нарушитель был сильно пьян — показания прибора составили 0,87 миллиграмма на литр. Кроме того, автомобиль он угнал у своего знакомого.

На мужчину составили семь административных протоколов и завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Иномарку увезли на специализированную стоянку. Горе-водителю назначили административный арест на 48 часов.