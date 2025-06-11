В Железногорске полицейским пришлось стрелять по колесам угнанного автомобиля

В Железногорске дорожным полицейским пришлось стрелять по колесам угнанного автомобиля Chevrolet Lanos. Как рассказали в МВД Красноярского края, легковушка двигалась по улицам города на большой скорости — это и привлекло внимание сотрудников.
Госавтоинспекторы потребовали нарушителя остановиться, однако тот лишь резко увеличил скорость. Пытаясь скрыться, водитель совершал опасные маневры на дороге, создавая угрозу для других горожан. В итоге полицейские открыли огонь по колесам машины.
Оказалось, что нарушитель был сильно пьян — показания прибора составили 0,87 миллиграмма на литр. Кроме того, автомобиль он угнал у своего знакомого.
На мужчину составили семь административных протоколов и завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Иномарку увезли на специализированную стоянку. Горе-водителю назначили административный арест на 48 часов.