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В Ростовской области сбит беспилотник ВСУ

В Чертковском районе Ростовской области отражена атака беспилотника ВСУ ночью 11 июня. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области.

В Чертковском районе Ростовской области отражена атака беспилотника ВСУ ночью 11 июня. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожен БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Тамбовской области. По информации telegram-канала Mash, ВСУ предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске.