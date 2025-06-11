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В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

Ограничения начнут действовать с 20:00 вторника по местному времени и продлятся до 06:00 среды.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центральной части города на фоне продолжающихся беспорядков и протестных акций. Такое решение принято для пресечения актов вандализма и мародерства.

«Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа», — заявила мэр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По словам Басс, ограничения начнут действовать с 20:00 вторника по местному времени и продлятся до 06:00 среды. Также она добавила, что в случае необходимости комендантский час может быть продлён на несколько дней.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти немедленно прекратить беспорядки в Лос-Анджелесе, напомнив, что именно этот город примет Олимпийские игры в 2028 году.