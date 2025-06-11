Украинские дроны потревожили жителей Тамбовской области: что произошло в регионе ночью

Первые сообщения об атаке на город появились в 02:51 по МСК. В регионе был введен режим «опасности по БПЛА», написал telegram-канал «Радар Тамбов». Позже появились сообщения о том, что в Котовске идет уничтожение украинских дронов. Ранним утром была опубликована информация о предварительном уничтожении всех беспилотников, летевших на город.