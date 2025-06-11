Украинские дроны потревожили жителей Тамбовской области: что произошло в регионе ночью

В городе, по сообщениям жителей, были слышны не менее 10 взрывов.
В ночь на 11 июня в небе над Котовском Тамбовской области были зафиксированы порядка десяти взрывов. В городе активно работала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным telegram-канала Mash, целью массированной атаки стал Тамбовский пороховой завод. Что известно о попытках ударов беспилотников ВСУ по региону — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
В Котовске прозвучали взрывы.
В небе над Котовском прошедшей ночью было слышно порядка 10−15 взрывов. По сообщениям очевидцев, в районе города действовала система ПВО. Жители отмечают, что после произошедших взрывов в воздушном пространстве населенного пункта не заметили признаков падения фрагментов БПЛА или возгораний.
Когда началась атака на Котовск.
Первые сообщения об атаке на город появились в 02:51 по МСК. В регионе был введен режим «опасности по БПЛА», написал telegram-канал «Радар Тамбов». Позже появились сообщения о том, что в Котовске идет уничтожение украинских дронов. Ранним утром была опубликована информация о предварительном уничтожении всех беспилотников, летевших на город.
Цель атаки украинских беспилотников.
Дроны ВСУ, по предварительной информации, пытались нанести удар по Тамбовскому пороховому заводу. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информации о последствиях атаки и пострадавших не поступало. Однако режим «опасности по БПЛА» в регионе по-прежнему сохраняется. Власти региона и города пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
Дроны ВСУ ранее уже пытались атаковать промобъект в регионе.
Беспилотники ВСУ ранее уже предпринимали попытку атаки промышленного объекта в Тамбовской области. В январе 2025 года дроны типа «Бобер» пытались ударить по территории новолядинского спиртзавода. Все они были нейтрализованы силами российского ПВО.