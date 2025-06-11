Адвокаты назвали семь грубых ошибок в деле редактора URA.RU

В деле главы свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова выявлено семь грубых нарушений.
Защита главы свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова обнаружила в уголовном деле журналиста семь грубых нарушений. Ошибки следствия адвокаты Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова указали в апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о заключении Аллаярова под стражу. Как рассказали защитники, они настаивают на смягчении меры пресечения для журналиста. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена Свердловским областным судом в ближайшие дни.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Дениса Аллаярова под арест 6 июня. Два месяца (до 4 августа 2025 года) Денис будет находиться в СИЗО: суд первой инстанции отклонил ходатайство защитников журналиста о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. Аллаярова обвиняют в даче взятки в размере 20 тысяч рублей собственному дяде Андрею Карпову, бывшему сотруднику уголовного розыска Екатеринбурга, который делился с ним криминальными сводками.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Дениса Аллаярова в СИЗО на 2 месяцаФото: Илья Московец © URA.RU.
По мнению адвокатов, при рассмотрении этого ходатайства был допущен ряд грубых нарушений процессуальных норм.
Ошибка № 1. Лишение защиты.
Во время рассмотрения дела было нарушено право Аллаярова на защиту: ходатайство адвокатов о продлении срока задержания журналиста на 72 часа суд первой инстанции отклонил. Защитники Аллаярова почти сутки не могли встретиться и конфиденциально пообщаться с Денисом.
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Журналиста задержали в 18 часов 5 июня, следователи его допросили в качестве обвиняемого, а около 21 часа 15 минут провели очную ставку с Карповым. Ночь Аллаяров провел в ИВС Екатеринбурга, а утром 6 июня его уже отправили в конвойное помещение Ленинского районного суда.
«Возможность общения была предоставлена только после начала судебного заседания по ходатайству обвиняемого. При этом о дате и времени рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения защита была уведомлена только утром 6 июня — за несколько часов до заседания», — сообщила адвокат Герасимова.
Ошибка № 2. Необоснованные подозрения.
Защитники Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова объяснили URA.RU, что суд первой инстанции не проверил обоснованность подозрений следствия в причастности журналиста к инкриминируемому ему преступлению. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, это существенное нарушение, считают адвокаты.
При вынесении решения об аресте суд первой инстанции проигнорировал постановление Верховного суда РФФото: Владимир Андреев © URA.RU.
По словам адвокатов, еще в 2013 году Верховный суд обратил внимание судов всех инстанций на то, что нельзя сводить проверку обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению к формальной ссылке на то, что у следствия имеются достаточные сведения о том, что подозреваемый причастен к совершенному преступлению.
«То, что обоснованность подозрения в причастности Аллаярова к совершению преступления оставили без проверки и оценки, влечет отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — убеждена адвокат Герасимова.
Ошибка № 3. Несуществующие свидетели.
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Защитники указывают, что в первой инстанции была ссылка на некие протоколы допроса свидетелей. Эти показания суд признал достаточными для принятия решения об аресте Аллаярова. Однако в материалах дела, по словам адвокатов, какие-либо протоколы допроса свидетелей отсутствуют — эти документы суд даже не исследовал.
Ошибка № 4. Обвинение выстроено на словах только одного человека — родного дяди.
Обвинение против Дениса Аллаярова построено только на показаниях экс-сотрудника полиции Андрея КарповаФото: Размик Закарян © URA.RU.
Обвинение Дениса Аллаярова строится только лишь на показаниях его родного дяди, бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова и его явке с повинной. Уголовное дело в отношении Карпова по факту превышения должностных полномочий было возбуждено как раз в апреле 2025 года.
Адвокаты не исключают, что Карпов дал показания на Аллаярова и обвинил его в даче взятки, поскольку понимает, что это не повлечет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний — ведь сам экс-полицейский явился в органы с явкой с повинной.
«Вызывает обоснованные сомнения, что Карпов, который до апреля 2025 года являлся начальником отдела уголовного розыска отдела полиции, то есть сотрудником полиции, имеющим опыт оперативной работы, не смог вспомнить события трехмесячной давности и указал период передачи взятки с 1 февраля по 1 марта 2025 года. Есть все основания полагать, что в отношении Дениса Аллаярова был совершен оговор», — считает адвокат Харисанова.
Ошибка № 5. Неточность формулировок.
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Суд первой инстанции, отмечая, что данных следствия, которые свидетельствуют об обоснованности подозрения в причастности Аллаярова к инкриминируемому деянию, говорит о «вмененных преступлениях». В действительности же журналист обвиняется в совершении одного конкретного правонарушения.
Ошибка № 6. Лишние документы.
Адвокаты отмечают, что в уголовном деле Аллаярова имеется некий «акт исследования», датированный 16 апреля 2025 года. Его суд также учел, хотя никакого отношения к журналисту этот документ не имеет, утверждают защитники.
Ошибка № 7. Нет внимания к деталям.
Суд не принял во внимание состояние здоровья Дениса Аллаярова — в СИЗО могут обостриться хронические заболеванияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
По словам защитников, суд первой инстанции не принял во внимание наличие у Дениса Аллаярова хронических заболеваний и специфику его журналисткой деятельности — освещение криминальных событий Свердловской области.
В связи с этим, считают адвокаты, нахождение Дениса в следственном изоляторе может быть просто опасно для его здоровья и жизни.
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Защитники полагают, что к делу Аллаярова следствие и суд первой инстанции подошли формально. Постановление об аресте Дениса и содержание его под стражей адвокаты попытаются обжаловать в Свердловском областном суде и доказать, что в отношении журналиста возможна более мягкая мера пресечения, которая не связана с лишением свободы, в том числе — домашний арест.
Многие опасаются, что следствие, превышая свои полномочия, будет не расследовать дело, а провоцируя и надавливая на журналистов, добиваться нужных показаний, чтобы отчитаться об успешном расследовании.
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В поддержку Дениса Аллаярова уже выступили ряд политиков, депутатов, правозащитников. К примеру, URA.RU поддержали представители уже трех парламентских партий:
• Вице-спикер Госдумы, первый замглавы думской фракции «Новых людей» Владислав Даванков обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении журналиста URA.RU;
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе Следственного комитета с просьбой взять на контроль дело Дениса АллаяроваФото: Роман Наумов © URA.RU.
• Лидер СРЗП Сергей Миронов обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой лично проконтролировать дело;
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Также ими направлены обращения к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву. Он призвал обратить внимание на обыски в редакции URA.RU и ситуацию с арестом редактора Дениса Аллаярова. Свою поддержку Денису выразил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.