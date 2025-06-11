Адвокаты назвали семь грубых ошибок в деле редактора URA.RU

По словам адвокатов, еще в 2013 году Верховный суд обратил внимание судов всех инстанций на то, что нельзя сводить проверку обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению к формальной ссылке на то, что у следствия имеются достаточные сведения о том, что подозреваемый причастен к совершенному преступлению.