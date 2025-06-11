В Аргентине начались погромы после вынесения приговора бывшему президенту

В течение всего дня после решения суда у дома Кристины Фернандес де Киршнер и здания партии «Хустисиалистская партия» собирались ее сторонники. По данным телеканала C5N, к вечеру число собравшихся у особняка экс-президента превысило несколько тысяч человек — они выражали протест против вынесенного приговора. Бывшая глава государства несколько раз появлялась на балконе, чтобы поприветствовать собравшихся.