В Аргентине начались погромы после вынесения приговора бывшему президенту

Верховный суд Аргентины подтвердил обвинительный приговор в адрес экс-президента стрны Кристины Киршнер.
Сторонники бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер устроили погром в здании телеканала Todo Noticias (TN) в Буэнос-Айресе после того, как Верховный суд страны подтвердил приговор о шестилетнем лишении свободы по делу о коррупции и запрет на занятие государственных должностей. Об этом сообщает сам телеканал TN.
«Группа людей прорвалась в здание, разбила стекла и телевизоры, повредила автомобили», — приводит TN детали произошедшего. По информации СМИ, пострадавших среди сотрудников нет, но ущерб нанесен значительный. На месте происшествия работает полиция, проводится расследование.
В течение всего дня после решения суда у дома Кристины Фернандес де Киршнер и здания партии «Хустисиалистская партия» собирались ее сторонники. По данным телеканала C5N, к вечеру число собравшихся у особняка экс-президента превысило несколько тысяч человек — они выражали протест против вынесенного приговора. Бывшая глава государства несколько раз появлялась на балконе, чтобы поприветствовать собравшихся.
Верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе решение нижестоящей инстанции о лишении Киршнер свободы на шесть лет за коррупцию при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Суд также запретил ей занимать государственные должности.
Согласно аргентинскому законодательству, Фернандес де Киршнер, которой уже более 70 лет, может ходатайствовать о замене тюремного заключения на домашний арест. Власти Венесуэлы осудили решение суда, назвав его политически мотивированным и призвали страны региона противостоять подобным действиям.
Кристина Фернандес де Киршнер возглавляла Аргентину в качестве президента с декабря 2007 по декабрь 2015 года. В период с 2019 по 2023 год она занимала пост вице-президента страны. В 2022 году суд признал ее виновной в коррупции, связанной с осуществлением инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус, и приговорил к шести годам лишения свободы.