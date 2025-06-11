В Пермском крае ищут мужчину, который пропал три дня назад

Мужчину, пропавшего три дня назад, ищут в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
29-летний Сергей утром 8 июня покинул буровую вышку в районе деревни Маныш Куединского муниципального округа. С тех пор о нём ничего неизвестно.
У мужчины худощавое телосложение, рост 175 см, русые волосы и голубые глаза. Последний раз его видели в чёрных спортивных штанах, футболке и галошах.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 02, 102 или 89128804160.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мальчика, пропавшего на кемпинге в Полазне, на второй день поисков нашли мёртвым. По предварительной информации, подросток утонул.