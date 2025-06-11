В Башкирии возбудили дело после несчастного случая на аттракционе

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после травмирования девушки во время катания на аттракционе «зиплайн» в селе Акбердино Иглинского района.
Как сообщили в ведомстве, из строя вышел механизм и на большой скорости она врезалась в металлическую конструкцию и получила травму.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СК.