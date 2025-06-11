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В Башкирии возбудили дело после несчастного случая на аттракционе

Девушка столкнулась с металлической конструкцией.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после травмирования девушки во время катания на аттракционе «зиплайн» в селе Акбердино Иглинского района.

Как сообщили в ведомстве, из строя вышел механизм и на большой скорости она врезалась в металлическую конструкцию и получила травму.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СК.