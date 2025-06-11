В Омске пассажирка автобуса обокрала водителя

Мужчина забыл свою вещь на заднем сиденье, когда заливал охлаждающую жидкость. О пропаже вспомнил только на конечной остановке, а к тому моменту ветровки и след простыл. Водитель оценил ущерб в 25 000 рублей и обратился в полицию.