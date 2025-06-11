В Омске пассажирка автобуса обокрала водителя

Необычный случай произошел с водителем автобуса № 22 в Омске. Его обокрала пассажирка, позарившись на ветровку.
Мужчина забыл свою вещь на заднем сиденье, когда заливал охлаждающую жидкость. О пропаже вспомнил только на конечной остановке, а к тому моменту ветровки и след простыл. Водитель оценил ущерб в 25 000 рублей и обратился в полицию.
Там подошли к делу со всей ответственностью, благо салон автобуса был оснащен действующей видеокамерой. По записи выяснили, что куртку прихватила пассажирка, вышедшая на остановке «Автосервис».
Место жительства женщины установили и воровку задержали. Сначала она все отрицала, но после просмотра видеозаписи во всем созналась.
Ветровку вернули владельцу, а на 47-летнюю омичку теперь заведено уголовное дело по статье «кража».