В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за гранаты

«На место обнаружения подозрительного предмета представители МВД, создавшие зону безопасности, вызывали специалистов по взрывным устройствам из предприятия “Урал-вымпел”. Саперы, тщательно исследовав предмет, похожий на взрывное устройство, установили, что это была страйкбольная граната», — уточнил полковник Горелых.