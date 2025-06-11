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В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за гранаты

В Екатеринбурге оцепили несколько улиц из-за предмета, напоминающего взрывное устройство.

В Екатеринбурге в районе улиц Фурманова и Белинского 10 июня обнаружили предмет, похожий на гранату. Сотрудники полиции оцепили территорию.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о находке сообщили прохожие. Они позвонили в дежурную часть отдела полиции № 5.

«На место обнаружения подозрительного предмета представители МВД, создавшие зону безопасности, вызывали специалистов по взрывным устройствам из предприятия “Урал-вымпел”. Саперы, тщательно исследовав предмет, похожий на взрывное устройство, установили, что это была страйкбольная граната», — уточнил полковник Горелых.

Вечером полиция завершила проверочные мероприятия. С территории сняли оцепление.