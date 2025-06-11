«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать», — уточнил аналитик. Он отметил, что Зеленский не может быть разумным. По мнению военного эксперта, глава киевской администрации окончательно запутался в своих показаниях о ходе конфликта. Макгрегор также подчеркнул, что, по его мнению, победой для Украины может стать только устранение Зеленского и его окружения из власти.