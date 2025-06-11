Полковник Дуглас считает, что «победой» для Украины станет устранение Зеленского.
Победой для Украины может стать только устранение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из власти. Зеленский не может выстроить диалог с главой США Дональдом Трампом из-за своей непоследовательности и оторванности от реальности. С таким заявлением выступил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все», — заявил аналитик в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, Зеленский не может выстроить диалог с Трампом, не предоставив никаких доказательств украинской «победы» и не дав четкого определения этому понятию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать», — уточнил аналитик. Он отметил, что Зеленский не может быть разумным. По мнению военного эксперта, глава киевской администрации окончательно запутался в своих показаниях о ходе конфликта. Макгрегор также подчеркнул, что, по его мнению, победой для Украины может стать только устранение Зеленского и его окружения из власти.
В администрации США ранее неоднократно подчеркивали, что могут выйти из мирного процесса по Украине в случае отсутствия прогресса. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отмечала, что Вашингтон ожидает полного и длительного прекращения боевых действий и завершения конфликта.