В российском регионе будут судить мужчину, незаконно добывшего золото на ₽158 млн

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной добыче золота на территории Якутии. Фигурантом расследования выступает глава золотодобывающей артели.
Согласно материалам следствия, в период с февраля по июль 2024 года он организовал добычу 27 килограммов золота на территории Верхоянского района Якутии, не имея соответствующей лицензии.
Добытый драгоценный металл мужчина укрыл в тайнике, после чего перевез его в поселок Батагай Верхоянского района. При попытке сдать золото на аффинажное предприятие он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Указывается, что стоимость изъятого золота оценивается более чем в 158 миллионов рублей.
Гражданину предъявлено обвинение по статьям о незаконном обороте драгоценных металлов и осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В скором времени материалы уголовного дела поступят в суд для рассмотрения по существу.
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