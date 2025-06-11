США накрываются «Золотым куполом»: как новая система ПРО мешает восстановлению отношений Вашингтона с Москвой

В совместном заявлении, принятом 8 мая после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечается, что инициатива США по созданию «Золотого купола» угрожает стратегической стабильности. Проект США предусматривает создание глобальной и глубоко эшелонированной системы ПРО, которая не ограничена международными соглашениями и нацелена на отражение всех видов ракетных угроз, в том числе от сопоставимых по силе противников.