США накрываются «Золотым куполом»: как новая система ПРО мешает восстановлению отношений Вашингтона с Москвой

«Золотой купол» мешает восстановлению отношений Вашингтона с Москвой, заявил Даричев.
США ускоряют создание новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», что еще больше отдаляет возможность возобновления стратегического диалога между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
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«Следует особо отметить, что широко рекламируемые американцами планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО “Золотой купол”, имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей противника, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблематике», — подчеркнул Дарчиев. Его слова передает ТАСС.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщал, что США оперативно продвигается в разработке системы «Золотой купол». Новая ПРО призвана обеспечить защиту от ракетных угроз со стороны любых государств. Президент Дональд Трамп подписал указ о начале разработки 28 января 2025 года.
В совместном заявлении, принятом 8 мая после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечается, что инициатива США по созданию «Золотого купола» угрожает стратегической стабильности. Проект США предусматривает создание глобальной и глубоко эшелонированной системы ПРО, которая не ограничена международными соглашениями и нацелена на отражение всех видов ракетных угроз, в том числе от сопоставимых по силе противников.
Стороны отметили, что программа способна привести к милитаризации космоса за счет внедрения кинетических и некинетических средств перехвата на орбите, что повышает риск вооруженного противостояния в космическом пространстве. Однако, как сообщили в МИД РФ, планы США вызывают серьезную обеспокоенность, но не являются поводом для паники.