Спасшего выпавшую из окна девочку школьника наградили в Башкирии

Как сообщил в своих социальных сетях глава города Эльдар Валидов, юноша увидел, как падает ребенок и смягчил ее удар о землю, поймав ее. Мэр выразил благодарность школьнику за смелый поступок и отметил заслуги родителей в воспитании сына.