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Спасшего выпавшую из окна девочку школьника наградили в Башкирии

Юный герой Нефтекамска удостоен награды за спасение ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске состоялась торжественная церемония чествования 15-летнего Данила Валитова, учащегося школы № 16, и его матери. Подросток проявил героизм, спасая двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа.

Как сообщил в своих социальных сетях глава города Эльдар Валидов, юноша увидел, как падает ребенок и смягчил ее удар о землю, поймав ее. Мэр выразил благодарность школьнику за смелый поступок и отметил заслуги родителей в воспитании сына.

— Уже в таком юном возрасте не остается в стороне и всегда готов прийти на помощь. Спасибо за отважный поступок, — написал Валидов.

По последним данным, состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как удовлетворительное, она продолжает находиться под медицинским наблюдением.

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