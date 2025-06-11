Спасшего выпавшую из окна девочку школьника наградили в Башкирии

В Нефтекамске состоялась торжественная церемония чествования 15-летнего Данила Валитова, учащегося школы № 16, и его матери. Подросток проявил героизм, спасая двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа.
Как сообщил в своих социальных сетях глава города Эльдар Валидов, юноша увидел, как падает ребенок и смягчил ее удар о землю, поймав ее. Мэр выразил благодарность школьнику за смелый поступок и отметил заслуги родителей в воспитании сына.
— Уже в таком юном возрасте не остается в стороне и всегда готов прийти на помощь. Спасибо за отважный поступок, — написал Валидов.
По последним данным, состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как удовлетворительное, она продолжает находиться под медицинским наблюдением.
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