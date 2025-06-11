В Акмолинской области осуждены фермеры-аферисты

Как установил суд, Е. и М. вступили в сговор для хищения субсидий, предназначенных на переработку молока и производство молочной продукции. Суть схемы заключалась в подделке документации: глава КХ М. завышал объемы якобы поставленного молока, а руководитель СПК Е. подтверждала его переработку, оформляя фиктивные счета-фактуры на масло и сыр.