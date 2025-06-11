В Уфе задержали пьяного подростка за рулем легковушки

«Лады Приору» с подростком за рулем задержали на улице Кирова. Выяснилось, что у молодчика нет прав, а сам он находится в пьяном виде. На место вызвали родителей парня, результат освидетельствования составил 0,628 мг/л. При этом также выяснилось, что машина вовсе не зарегистрирована в ГИБДД.