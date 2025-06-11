В Башкирии выявили случаи заражения малярией.

В Башкирии в 2024 году выявили два случая заражения малярией, следует из отчета регионального Роспотребнадзора. Это опасная инфекция, передающаяся от укусов зараженных комаров.
По данным надзорного ведомства, в обоих случаях заразились за пределами страны, в Африке. Между тем в 2023 году пациентов с малярией выявлено не было, а в 2022-м регистрировали три случая.
Таким образом, в 2024 году заболеваемость малярией в Башкирии оказалась в 2,4 раза ниже показателя заболеваемости в целом по России и в 1,6 раза — по Приволжскому федеральному округу.