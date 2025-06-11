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Тамбовский губернатор рассказал подробности массовой атаки дронов на Котовск

Массовая атака БПЛА ВСУ отражена в Котовске Тамбовской области. Упавший беспилотник ВСУ вызвал пожар. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Упавший беспилотник вызвал пожар (фото из архива).

Массовая атака БПЛА ВСУ отражена в Котовске Тамбовской области. Упавший беспилотник ВСУ вызвал пожар. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

В своем telegram-канале он сообщил, что в ночь на 11 июня была отражена массовая атака украинских БПЛА на Котовск. «В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание», — написал Первышов. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Ситуация находится под контролем, отметил губернатор. «Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур», — подчеркнул он.